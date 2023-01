Všechno je špatně, zpátky na stromy! Publikace se ptá, co zbylo z osmdesátkového punku a hardcoru

Punkeři se nevymezovali jen vůči systému. Stejně jako současní muzikanti řešili mezilidské vztahy, devastaci přírody i boj proti válce. Pro Jana Hauberta z kapely Visací zámek vyznívají mnohé tehdejší texty překvapivě lépe na papíře než na koncertě.

„Přece jen, když to tehdy řval nějaký osmnáctiletý kluk, nejde to brát zase tak moc vážně. Ale když je teď vidím na papíře, tak jsou ty texty na tu dobu hodně odvážné,“ míní.

Bohatá antologie textů má být tím, co publikaci odlišuje od podobných knih. Vedle muziky, samotných kapel, koncertů či reakce režimu zajímal Radima Kopáče i „ideový rámec českého punku a hardcoru“. Tedy o čem se zpívalo, proti komu a za co. „Chtěl jsem se podívat do textů a zjistit, co je v nich za myšlenkový potenciál a co je z něho dodnes aktuální a relevantní,“ podotýká.

Cigára i poezie

Písňové texty rozdělil do čtyř okruhů. Jeden z nich tvoří například písně vymezující se proti společnosti. „Texty o traktorech, cigárách, o pivním stánku byly něco jiného, než co nabízela oficiální kultura. A pak zároveň jsme se do toho punku snažili vpašovat poezii. Začali jsme Christianem Morgensternem, od něho jsme zhudebnili docela dost básní,“ připomíná třeba Haubert. Básně německého autora nevyvolávaly problémy na textové komisi.