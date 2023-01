Sochařka Sabina Knetlová provází betonovým údolím

K sochařině se Sabina Knetlová podle svých slov dostala omylem. Původně chtěla na Fakultě umění Ostravské univerzity studovat malbu, ale při přijímačkách dostala nabídku, zda by jí víc nezajímal sochařský ateliér. „Byla to pro mě velká laboratoř, protože jsem neuměla ani namíchat sádru. Bylo to dobrodružné, ale začalo mi to dávat smysl,“ podotýká ke svým studiím.

Nejprve modelovala ruce, končetiny, trupy a hlavy. Nyní vytváří figury. Důležitý je tvar i zajímavý detail. „Mám radši klidný, kompaktní tvar. Energii směřovat dovnitř, žádné tvarové exhibice, spíše statičnost,“ říká.

Drží se klasického řemeslného postupu. Sochy vymodeluje z hlíny, do následné sádrové formy pak přidává beton. „Beton jako materiál pro Knetlovou představuje neustálou proměnnou, jež nabízí dostatek možností a variabilitu zpracování. Určité konotace a inspirační podnět lze zaznamenat již ve starém sochařství provozované například Etrusky a Egypťany,“ píše k výstavě kurátorka Valentýna Ondřejová.