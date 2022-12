Pravda a láska musí zvítězit i v Havlově ulici v Lucemburku. Vzkaz je „slyšet“ z betonu a plexiskla

První vizualizace projektu vznikla už v roce 2012, po smrti Václava Havla. David chtěl svou instalaci původně umístit na nádvoří Pražského hradu. To se nezdařilo, a nápad tedy odložil do šuplíku. Vrátil se k němu, když byla vyhlášena mezinárodní soutěž na dílo pro novou ulici Václava Havla v Lucemburku.

Hlas může proniknout zdmi

„Nechtěl jsem dělat žádné patetické naddimenzované pomníky, ale strohou a přitom sugestivní, lidsky intimní věc,“ uvedl David k návrhu, s nímž soutěž vyhrál. Dospěl k instalaci v podobě fragmentu dvou hrubých betonových zdí, spojených trojrozměrným záznamem Havlova hlasu. Konkrétně výtvarně zpracoval Havlův výrok „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

„Hlas může bourat bariéry, pronikat zdmi,“ vysvětluje symboliku svého díla autor. „Je to v Lucemburku a já si vzpomněl na Laxík (Radio Luxembourg), jak jsme ho poslouchali koncem šedesátých let, to také pronikalo železnou oponou.“