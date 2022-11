Ukrajinka ve filmu hledá spravedlnost po útoku na svého syna

video Události: Do kin vstoupil film Oběť

Ukrajinka Irina se snaží dostat za synem Igorem. Ten leží v nemocnici. Tvrdí, že ho surově zbila skupina Romů. Co když to ale bylo jinak? Film portrétuje vypjaté nálady v současné společnosti i stereotypy a potenciální důvody nenávisti vůči menšinám.

„Ten film je stále aktuálnější. Každý druhý týden vidíme na protivládních protestech, jak jednoduché je uvěřit něčemu, co je líbivé, co chce hodně lidí slyšet, ale přitom je to nepravda a čistá manipulace,“ uvádí režisér Michal Blaško.

Igora hraje sedmnáctiletý Gleb Kučuk. Stejně jako jeho postava, i on pochází z Ukrajiny. V Praze žije s matkou přes šest let, studuje tu. Toto byla jeho první zkušenost s natáčením. Film je i o diskriminaci, sám Gleb se s ní v Česku podle svých slov nesetkal. Na Ukrajinu se vrací s matkou pravidelně. I teď během války. Má tam pořád rodinu.

„Bojí se vyjít z domu, po desáté večer ani nemůžete vyjít na ulici. Je to hodně napjaté a stresující. Nikdo by ve 21. století neměl zažít ten pocit, že jeho dům může být zítra vybombardován,“ říká Kučuk.