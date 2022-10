Red Hot Chili Peppers vydali nové album. Zase

Druhým studiovým albem během pouhého půlroku jdou Red Hot Chili Peppers tak trochu proti trendům, protože hudební průmysl táhnou spíše singly. „Papričky“ nejprve přišly s deskou Unlimited Love, kterou napěchovaly sedmnácti skladbami. Stejný počet písní jim ještě vystačil na nahrávku Return of the Dream Canteen.

Alba dělí pár měsíců, podle kapely ale druhé z nich není sestavené ze zbytků prvního počinu, má mu být rovnocenným partnerem. Všechny skladby přitom vznikly během stejného nahrávání.

„Byli jsme jen my čtyři v jedné místnosti a prostě jsme napsali spoustu hudby a psali a psali bez časového omezení a nakonec jsme všechny tyto písně nahráli. Vždycky jich nahrajeme víc, než kolik vyjde na desku, ale často zůstanou v šuplíku nebo nedokončené. Ale my jsme je všechny dokončili. Prostě jsme měli pocit, že máme příliš mnoho dobrých písní na to, abychom nevydali další desku. Není to žádná béčková deska nebo něco podobného,“ vysvětlil pro časopis Billboard bubeník Chad Smith.