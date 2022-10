Signal Festival nasvítí válku na Ukrajině i čtyři a půl tisíce kilometrů pražských ulic

Největším lákadlem Signal Festivalu bývá videomapping. V desátém ročníku se vrací na náměstí Míru, kde světelná projekce „rozpohybuje“ fasádu kostela svaté Ludmily. Francouzský kolektiv AV Extended spolu s českým hudebním producentem Aid Kidem tu vytvořil dílo, které je zároveň i oslavou českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Vraky z války i robotičtí brouci

„Snažíme se reflektovat i současná společenská témata, podporovat mladé umělce a jednou z našich priorit je být udržitelným festivalem,“ připomíná cíl desetiletého Signal Festivalu organizátor Jakub Zeman.

K aktuálnímu dění se vztahuje instalace, kterou na Mariánském náměstí přichystal designér Maxim Velčovský. „Ve spolupráci s organizací Post Bellum jsme přivezli z Ukrajiny auta poničená válkou. Maxim Velčovský chce poukázat na současnou nelehkou situaci a realitu zprostředkovat, protože spousta lidí dnes pochybuje o faktech,“ upozorňuje Zeman.

Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického zapojí do instalace Forum Robotum na Karlově náměstí autonomní roboty se světelnými krovkami. V Kateřinské zahradě zase vznikla ve spolupráci s Laternou magikou inscenace LUNAtic. Představení spojující videomapping a tanec se inspiruje surrealistickou poezií. Světelné instalace budou k vidění třeba v Klementinu, na kostelech U Salvátora a svatého Václava, v Bezručových a Heroldových sadech nebo na Vršovickém zámečku.

Fotosyntéza i městské ulice

Vedle venkovních instalací připravil Signal Festival také šest zastávek v interiérech galerií či kostelů. Například v galerii Kunsthalle Praha, kde český umělec žijící v Londýně Ondřej Zunka nechává návštěvníky nahlédnout do tajů fotosyntézy. „Poukazuje na důležitost přírody. Ukazuje skrze technologickou projekci, že tou nejgeniálnější technologií je pořád příroda. A že se v ní dá inspirovat i při tvorbě uměleckých děl,“ vysvětluje Jakub Zeman.

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) pracuje turecký designér Refik Anadol s umělou inteligencí. Pro velkoplošnou projekci zpracoval algoritmem strojového učení data z trojrozměrného modelu více než 4500 kilometrů pražských ulic.

Signal Festival potrvá do konce víkendu, instalace svítí vždy od sedmé hodiny večerní do půlnoci. Většina programu je zdarma, na šest míst v galerijní zóně je ale třeba zakoupit vstupenku. Podle ředitele festivalu Martina Pošty navštívily Signal Festival za deset let existence více než tři miliony lidí.