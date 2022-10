Místo Havaje Sicílie. Nejoceňovanější minisérie současnosti Bílý lotos se stane sexuální fraškou

Režisér Mike White prý nápad Bílý lotos dostal díky stanici HBO, která ho oslovila, zda by pro ni během pandemie nenatočil minisérii na jednom uzavřeném místě, kde by se mohly snadno dodržet všechny bezpečnostní protokoly, a kde by „práce nebyla za trest“, jak sdělil listu The Hollywood Reporter. S herci a štábem se tak uzavřel v luxusním resortu Four Seasons na havajském ostrově Maui, kde několik dní točil příběh z fiktivního přepychového hotelu nazvaného The White Lotus.

V šesti epizodách se proplétají osudy hostů, kteří přijíždějí v rámci nového turnusu – mladých novomanželů, jež nečekaně navštíví matka ženicha, která za výlet platí, rodiny, jež s sebou veze i rasově smíšenou kamarádku dcery, které vadí „privilegované“ postavení vůči místním obyvatelům, nebo také bohaté paničky v podání zmíněné Coolidgeové, která přijíždí rozptýlit prach své matky. První epizoda přitom začíná takzvaným flashforwardem – někdo z hostů tuto nablýskanou dovolenou nepřežije.

Bílý lotos, jenž měl premiéru loni v červenci, se rychle stal fenoménem díky přesně odpozorovaným situacím, které jdou podle kritiků dál než jen k očekávaně bezpečné legraci z bohatých lidí a jejich rozmarů, ačkoliv z práce ve službách dělají „existenciální horor“. Šest epizod v polovině září získalo deset sošek Emmy, kromě Whitea si pro cenu došla ještě například Coolidgeová nebo Murray Bartlett, jenž hraje manažera resortu Armonda, který se zamotá do překotné situace s nalezenou taškou s drogami.