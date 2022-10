Sklo musíte zkrotit, říká designér Maxim Velčovský

Kvalitní design může fungovat desítky let – když ho ale vytváříte pro masy, je nutné přemýšlet jinak. V Interview ČT24 to řekl český designér Maxim Velčovský a v rozhovoru popsal i to, kdy se z produktů stává umění a proč má české sklo ve světě dobrý zvuk. Na Signal Festivalu představí instalaci z vyhořelých aut dovezených z Ukrajiny zasažené ruskou agresí. Přinese to podle něj očistu díky intenzivnímu zážitku, katarzi.