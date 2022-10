Festival Be2Can zahájí zombie z Cannes. Ze světa dovezl i íránského vraha či katalánské broskve

„Jsou to filmy, které přinášejí nejen zábavu, ale i témata. Cannes, Benátky a Berlinale jsou nejprestižnější i proto, že mají silné tematické filmy, to znamená filmy o něčem. Naše mise je samozřejmě přinášet vysoký umělecký standard i aktuální témata. A to nejen do Prahy,“ uvedl ředitel festivalu Be2Can Ivan Hronec.

Mezi dvaceti tituly uváděnými poprvé v Česku nechybí ani festivaloví vítězové. Španělský snímek Alcarràs obržel Zlatého medvěda na Berlinale. Režisérka Carla Simónová čerpá ze svých zkušeností s životem na katalánském venkově. Vypráví o rodině pěstitelů broskví, jejichž živobytí je ohroženo poté, co broskvoně chce nový majitel pozemku nahradit solárními panely.

Podle skutečných událostí

Z Benátek si Zlatého lva loni odvážela Událost. Francouzská režisérka Audrey Diwanová v něm zpracovala skutečný příběh mladé ženy, které se rozplyne slibná budoucnost poté, co otěhotní. Píše se ale rok 1963 a potrat je nelegální možností.

Z programu Cannes dorazí Poslední střih. Novinka Michela Hazanaviciuse, tvůrce oscarového Umělce, přehlídku na Francouzské riviéře letos zahajovala. Zahájí i festival Be2Can. Zombie komedie je režisérovým vyznáním filmařině.