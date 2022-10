Ukradená vzducholoď se po opravě vrací na plátna kin

Ukradená vzducholoď byla druhou Zemanovou „verneovkou“. Začal vědecko-fantastickým Vynálezem zkázy, za nějž sbíral ocenění po celém světě, po Ukradené vzducholodi natočil ještě snímek Na kometě.

Ani po přechodu k hranému filmu (tím prvním celovečerním byla Cesta do pravěku) neopustil animátor Karel Zeman různé trikové metody. V adaptacích příběhů Julese Vernea vycházel z původních černobílých rytin doprovázejících knihy francouzského literárního dobrodruha.

Bylo to velké dobrodružství, vzpomínají herci

V Ukradené vzducholodi se inspiroval i motivy secesních reklam či novinovými kolážemi. Svůj první širokoúhlý snímek natočil na motivy románu Dva roky prázdnin. Vypráví dobrodružství pěti chlapců v nedopatřením unesené vzducholodi a novináře pátrajícího po tajemství zlotřilého magnáta.

„Bylo to velké dobrodružství. Motali jsme se v tajuplných chodbách barrandovských ateliérů, bylo to krásné a zajímavé,“ vzpomíná na natáčení jeden z filmové klukovské party Jan Čížek. Tehdy mu bylo dvanáct, nejstaršímu z dětských herců – Hanuši Borovi – necelých čtrnáct.

„Pan režisér Zeman si pořád hlídlal, aby triky fungovaly. Měl ve svém scénáři, trojnásobně tlusté knize, rozkreslený záběr po záběru a já jsem do té knihy rád koukal, protože tam už byl ten film hotový. Maloval nádherně, takže se člověk i poznal,“ přidal Bor vzpomínku na filmování.

Obletěla celý svět, vrací se do českých kin

Dobrodružný příběh zpočátku uspěl na festivalech v Teheránu, Rimini či Sorentu a doslova obletěl svět – v době vzniku byl prodán do sedmi desítek zemí. „Když jsme to točili, nedocházelo mi, že mě uvidí moji příbuzní v Austrálii, že mě uvidí na Nové Guineji, v Mexiku, v Ohňové zemi. Zemanovy filmy se promítaly úplně všude. Když jsem potom vešel do jeho kanceláře ve Zlíně a viděl plakáty z celého světa, spadla mi brada,“ přiznává Hanuš Bor.