Seriál Killer vezme diváky do Trierova Království i za vyhořelým týmem Dobrého rána z Brna

Festival zahájí premiéra seriálu České televize, v němž Jan Prušinovský nabídne humorný pohled do zákulisí ranní show. Komedie Dobré ráno, Brno! nahlíží do regionálního studia, kde vysílání připravují režisér a moderátoři v různých stádiích vyhoření a krize středního věku.

„Jsem rád, že se nebojíme opět posouvat hranice humoru a v tomto případě vtipkovat na vlastní účet. Věřím, že se diváci budou u dialogů smát a hlášky zlidoví, stejně jako tomu bylo u všech předchozích seriálů,“ uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák s odkazem na dřívější Prušinovského tvorbu pro veřejnoprávní stanici, tedy seriály Čtvrtá hvězda, Trpaslík a Most!

České novinky zastoupí také David Ondříček, který do Brna přiváží minisérii Král Šumavy. Příběh podle knižního bestselleru o nepolapitelném převaděči se s podtitulem Fantom tajemného kraje bude vysílat na Voyo.

Pokračování Království a policista Freeman

Ze skutečného příběhu vychází i britský seriál The Responder s Martinem Freemanem v hlavní roli. Oceňovaný herec se naučil severoanglický přízvuk, aby mohl co nejpřesvědčivěji hrát „liverpoolského policajta, který zachraňuje nejzoufalejší místní existence a pomalu si uvědomuje, že mezi ně patří i on sám“. The Responder má být kritikou fungování klíčových britských institucí.

Hlavním tahákem letošního ročníku je česká premiéra seriálu Království: Exodus. Dánský filmař Lars von Trier se po letech vrátil do tajuplné nemocnice, kterou opustil v devadesátých letech. Hororově bizarní panoptikum třetí série představil publiku poprvé na letošním festivalu v Benátkách. Čeští diváci z nového Království zhlédnou první dva díly, a to na velkém plátně kina Scala.