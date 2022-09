Zlatého lva v Benátkách získal podruhé v historii dokument. Cenu si odnesl i snímek z české koprodukce

Končí filmový festival v Benátkách a hlavní cenu Zlatého lva si odváží dokumentární film americké režisérky Laury Poitrasové All the Beauty and the Bloodshed (Všechna ta krása a zabíjení). Je to teprve podruhé v historii festivalu, co hlavní cenu získal dokument. Cenu pro nejlepší tvůrkyni do čtyřiceti let získala režisérka Cristina Grosanová za film Běžná selhání. Vznikl v české koprodukci a natáčel se v Praze.