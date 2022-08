Jak český Honza uspěl ve světě. Do kin se dostal příběh fotbalisty Kollera

Koller celé dětství i mládí nastupoval za amatérské kluby na vesnické úrovni. Nejčastěji ve Smetanově Lhotě v jižních Čechách, kam se po skončení profesionální kariéry – už jako fotbalová hvězda – také vrátil. Na takový úspěch to ale v době, kdy byl Jan Koller sotva plnoletý, nevypadalo. Naplnění jeho snu mimo jiné nenapomáhala jeho dvoumetrová výška.

Z třídírny mincí do ligy

„Když už mě pak nechtěli ani na vojně na fotbal, do čtvrté ligy do divize tenkrát v Písku, tak už jsem pomalu přestával věřit, že se to povede,“ připouští Koller. Vše se zlomilo, když se shodou náhod dokázal dostat do rezervního mužstva Sparty Praha. Do hlavního města přišel na brigádu a neměl kde trénovat.

„Tenkrát se rozdělovalo Československo a z oběhu se stahovaly československé peníze. My jako brigádníci jsme byli v takovém atomovém krytu, kam sváželi mince ze všech bank, a my je třídili do kontejnerů. Pak se to odváželo tavit. A tam s námi pracoval pan Tichý, který měl kontakty na Spartu, a prý že se mi tam pokusí zařídit konkurz,“ popisuje Koller.