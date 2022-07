Damien Hirst nabídl své obrazy jako NFT, nechtěné fyzické verze spálí

Deset tisíc obrazů s barevnými tečkami vytvořil Damien Hirst v roce 2016. Loni pak každý z nich propojil s vlastním NFT, nezaměnitelným tokenem, tedy potvrzením o vlastnictví originálního elektronického souboru. Ty prodal a kupcům dal na výběr – buď si dílo ponechají v digitální verzi, nebo ho vymění za tu fyzickou. Skutečnou malbu olejem na papíře chce mít doma jen o málo více než polovina z nich.

„Což znamená, že budu muset 4851 zbývajících obrazů spálit,“ oznámil Hirst na Twitteru. Nevyzvednuté malby budou od září vystavené v Hirstově londýnské galerii, kde je bude umělec postupně veřejně ničit.

„Pořád nerozumím tomu, co dělám, a nemám tušení, co přinese budoucnost a jestli budou NFT a fyzická díla na ceně získávat nebo ztrácet. Ale to je umění. Je to zábava, součást cesty a možná i podstata celého projektu,“ říká Hirst.

Nerozumím penězům

Sérii maleb se svými asistenty vytvořil tak, aby každá byla unikátní, aby byly cenově dostupné a aby jich zpočátku nikdo nedržel velké množství. Opatřil je také podobnými prvky, jaké najdeme třeba na bankovkách. Teď sleduje jejich pohyb a přitom nabízí zamyšlení nad tím, co dělá umění uměním a co určuje jeho finanční hodnotu.

„Nikdy jsem pořádně neporozuměl penězům. Když se podíváte na peníze v jejich základní podobě, tak vidíte, že všechny tyhle věci, jako umění, peníze, obchod, jsou něco nehmotného. Nezáleží na nějakých poznámkových blocích a kusech papíru, ale na víře a důvěře. Celý projekt je v podstatě experimentem, experimentem s vírou,“ podotýká.

Jeden z nejbohatších světových výtvarníků tak používá samotný trh s uměním jako umělecké médium. Dobře ví, že podpis Hirst je značkou, která zvyšuje cenu díla do závratných výšek.