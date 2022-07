Salcburský hudební festival začal řečmi o politice

Salcburský hudební festival se potýkal ještě před začátkem s kontroverzí kvůli tomu, že odmítl zrušit úvodní vystoupení řecko-ruského dirigenta Teodora Currentzise a jeho orchestru. Kritikům vadilo, že je sponzorován bankou blízkou Kremlu. „Nejsou to vojáci, nejsou zodpovědní za to, co se děje. Neexistuje kolektivní vina,“ cituje list The New York Times uměleckého ředitele festivalu Markuse Hinterhäusera.

Víte, co je to umění?

Currentzisův případ vyvolal debatu o tom, jak přistupovat k umělcům napojenými na ruské peníze. „Nezapomínejme na Putinovy podporovatele v Německu a Rakousku, kteří se drží za ruce s jeho oligarchy. Jak víme, jedna dokonalá demokratická ruka myje druhou,“ varoval například při zahájení německý spisovatel bulharského původu Ilija Trojanow.