Kukačky se vrátí příští rok. Česká televize točí pokračování seriálu o záměně dětí

Mezi nejlépe hodnocené seriály z produkce ČT za poslední dobu se Kukačky zařadily i díky atraktivnímu námětu. Vyprávěly příběh rodin, které šest let vychovávaly nevlastní dítě, aniž by to věděly. Odhalení převrátilo životy dospělým i jejich potomkům. I když konec první série odhalil, kdo a jak novorozence vyměnil, rodiny zůstávají nadále propojeny.

Aby mohli být všichni v kontaktu, sestěhují se do sousedství. „To přinese spoustu humorných situací, ale také napětí a nesouhlasu, protože každý má na všechno názor,“ naznačuje hlavní scénárista Jan Coufal.

„Myslím si, že v téhle sérii se všichni snažíme najít společnou řeč, i když se to zase úplně nedaří,“ připouští Marek Adamczyk, který tvoří seriálový pár s Martou Dancingerovou. K rodičovským rolím se před kamerou vrátili také Sabina Remundová a David Novotný. „Všichni jsme o něco starší, nejvíc je to vidět na našich chlapečcích. Malinko vyrostli, jsou divočejší, ale pořád je to v normě. A oba dva jsou chytří,“ podotýká Remundová.