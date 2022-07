Americký herec Liev Schreiber ve Varech představil projekt na podporu Ukrajiny

„Když začala invaze, tak jsem znovu začal přemýšlet nad tím, co to znamená být Ukrajincem. A abych byl upřímný, nemám ani ponětí. (…) Nebyl jsem Ukrajinec. Seděl jsem v New Yorku na svém pohodlném gauči a vůbec nic jsem nedělal. A moje dvě děti mě pozorovaly, jak sedím na gauči a nic nedělám. Cítil jsem, že musí být něco, co udělat můžu,“ řekl Schreiber.

Spoluzaložil neziskovou organizaci BlueCheck Ukraine, která pomáhá s financováním humanitární pomoci přímo na místě. Sám nedávno navštívil uprchlíky v Polsku i město Lvov.

„Naučil jsem se, že naše kultura si cení slávy. A když tato sláva může být nasměrována k něčemu užitečnému, je to dobrá věc,“ podotkl Schreiber.

Film ze současné Ukrajiny zatím nebude

Proslavil se rolemi v romantických komediích, hororech i superhrdinských filmech. Objevil se i v oscarovém novinářském dramatu. Na zpracování příběhů ze současné Ukrajiny do hraného filmu je podle něj ale brzy.

„Situace mi teď připadá příliš akutní na to, abych hledal příběhy. A kromě toho jsem příliš vysoký na to, abych hrál prezidenta Zelenského,“ dodal s tím, že na Ukrajinu se plánuje brzy vrátit.