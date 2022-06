Když dobrovolní hasiči čelí fake news, je lepší, kdyby radši hořelo

„Kdyby radši hořelo,“ si přejí dobrovolní hasiči v jedné české vesnici. Ohni by čelili raději než údajným teroristům, kteří svou akcí chtějí narušit pohodu velikonočních oslav. Jako by nestačily chemtrails, proti nimž – podle filmového receptu – naštěstí pomáhá ocet.

Konspirační teorii o škodlivosti kondenzačních stop za letadly zmínil i anglický název snímku pro uvedení na festivalu Berlinale: Somewhere Over the Chemtrails. Dezinformace se ostatně dostávají k českým vesničanům, stejně jako třeba k návštěvníkovi festivalu v Itálii či Brazílii, kde se snímek také promítal.

„Podle reakcí diváků u nás i v zahraničí se zdá, že téma filmu je univerzální a srozumitelné. Až teda na velikonoční tradici s pomlázkou, nad tou zahraniční diváci žasnou s podivem,“ prozradil režisér, který je zároveň s Lukášem Scisczelym spoluautorem scénáře.

Pro náčelníka hasičů v podání Miroslava Krobota znamená celá situace vzpruhu. „Za sebe jsem s ním moc nesouhlasil, ale jako postavu jsem ho musel obhájit, proto to byla velmi zajímavá práce,“ uvedl ke svém hrdinovi Krobot.

Inspirace Formanem

Velitelův zástupce Michal Isteník prožívá přehnaný strach o rodinu, s manželkou v podání Anny Polívkové čeká prvního potomka. Nejistota a obavy současné společnosti, vyplývající z přemíry informací, jsou jedním z témat filmové novinky.

„V klasických médiích a v oceánu internetu dnes zpochybníte jasnou pravdu a fakta a stejně tak najdete hlasitou podporu pro lecjakou pitomost. Je snadné pak obojí zaměnit,“ nepochybuje producent Pavel Vácha.

Stylem i zpracováním se film netají inspirací poetikou Ivana Passera, Jaroslava Papouška i Miloše Formana, kteří se mimo jiné potkali na satirické komedii Hoří, má panenko. „Součástí mého přístupu je absurdita, humor a civilní herectví kombinované s neherci. Při práci klademe důraz na kontrasty vážného a komického, které vytváří všudypřítomnou absurditu života,“ přiznává i Adam Koloman Rybanský.