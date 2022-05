Začíná festival v Cannes. Zbavil se písmene Z a vyhlíží Top Gun

O válce na Ukrajině se mluvilo už v souvislosti se zahajovacím snímkem. Francouzský režisér Michel Hazanavicius původní název Z (Comme Z) změnil na Coupez! (Střih!). Vyslyšel tak kritiku ukrajinského kulturního institutu, že název příliš připomíná symbol ruské invaze na Ukrajinu.

V programu se budou promítat záběry z aktuálního konfliktu. Dokument Mariupolis 2 je dílem litevského filmaře Mantase Kvedaravičiuse, který minulý měsíc zahynul právě v Mariupolu. Natočený materiál vyvezla z válkou zkoušeného města režisérova snoubenka.

Do hlavní soutěže se dostala novinka ruského režiséra Kirilla Serebrennikova. Kritik putinovského režimu, který nesměl několik let vycestovat ze země, si nyní sám vysloužil kritiku. Ukrajinský kulturní institut upozornil, že na Serebrennikův soutěžní snímek Čajkovského žena přispěl oligarcha Roman Abramovič.

Kontroverzní přijetí by mohla, i když z jiných důvodů, podle některých kritiků vyvolat novinka Davida Cronenberga, který do Cannes přijíždí s drsným hororem Crimes of the Future. O Zlatou palmu stojí také několik „recidivistů“. Premiéru nových filmů si v Cannes odbydou totiž už dříve ocenění režiséři Ruben Östlund, Cristian Mungiu či bratři Dardenneovi.

Cruise přiveze Top Gun, Hanks Elvise

Mimo soutěž recenzenty i fanoušky zajímá zejména očekávané pokračování snímku Top Gun, které se dostane 26. května i do českých kin. V Cannes ho osobně uvede Tom Cruise. Jeho hollywoodský kolega Tom Hanks zase doprovodí na francouzskou riviéru životopisný film Elvis. Hraje v něm manažera krále rokenrolu, titulní roli ztvárnil Austin Butler.

S českou kinematografií se seznámí jen diváci sekce Cannes Classics, kde má tuzemský film celkem pravidelně své restaurované zástupce ze zlatého fondu. Letos festival uvede Sedmikrásky od Věry Chytilové.