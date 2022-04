Daniela Kolářová a Lenka Termerová hledají tragikomický Návod na přežití

Obě hlavní hrdinky mají svou důstojnost a nezávislost, ovšem také své problémy. Netty (Daniela Kolářová) téměř nevidí, Shprintzy (Lenka Termerová) trpí Alzheimerovou chorobou. Dohromady je svede náhoda téměř na konci jejich životních cest.

Jejich přátelství vzniká komplikovaně, ale stává se důkazem toho, že nové obzory se mohou člověku otevřít nečekaně v jakémkoliv věku. Jedna pro druhou se stanou mozkem i očima. Rozdílné naturely i životní zkušenosti je sice dostávají do nepřehledných a pro pozorovatele víceméně komických situací, zároveň jim ale pomáhají najít společný návod na přežití.

Jaký je návod na přežití?

„Ať se děje, co se děje, musíme to zvládnout, jinak by to nemělo smysl,“ vysvětlila tento návod Květa Fialová v roce 2006. S Janou Drbohlavovou v rolích Netty a Shprintzy hrála tehdy v české premiéře Simonovy hry v Divadle Rokoko.

„Je to v pojmech přátelství, soucitu, solidarity, taková jemná balanc,“ domnívá se Daniela Kolářová. A Lenka Thermerová o své Shprintzy říká: „Je milovnice života. I s handicapy je pořád schopná se radovat z elementárních věcí.“

Autor hry Mayo Simon návod na přežití našel u své matky, podle níž hru napsal. V devadesáti oslepla, ale nevzdala to. Její rada zní: Nelitovat se a nebýt na to sám.