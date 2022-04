Výstava ukazuje československý i současný design brýlí. Saskia Burešová si ty své už vybrala

„Přejetí nákladním autem vydrží československé brýle,“ tvrdil filmový týdeník v roce 1957 o výrobku tehdy národního podniku Okula Nýrsko. Kurátor výstavy Ondřej Vicena, který dnes působí v nýrské společnosti jako designér, chce ukázat, že brýle z československých závodů mohly designem konkurovat světové produkci.

Mezi exponáty nechybí výrazné obruby, které od šedesátých do osmdesátých let navrhoval Jaroslav Trubač. Rukama mu prošlo na dva a půl tisíce obrouček, na výstavu se dostaly i ty první, které pro nýrskou Okulu navrhl, nebo některé experimenty. Třeba štěrbinové brýle inspirované eskymáckou ochranou očí proti sněžné slepotě. „Dodnes jsou to podpultové brýle,“ podotýká Trubač.

Tváří je Saskia Burešová

Některé obroučky zůstaly prototypem, většinu inovací se ale Trubačovi podařilo prosadit. V továrně vyvíjeli vlastní materiály, dováželi minimum. „Brýle se i v dnešní době pořád dělají starou technologií – frézováním. Každý detail je jeden krok v obrábění deskového materiálu,“ popisuje Ondřej Vicena.

Za Československa byly módními ikonami, pokud jde o brýle, zpěvačka Naďa Urbánková či hlasatelka Saskia Burešová. Ta se stala hlavní tváří výstavního projektu. Přiznává, že brýle jsou pro ni vášeň, nicméně celý život zůstává věrná jednomu stylu. „Brýle ženu zdobí, ale je důležité vybrat si správný tvar,“ podotýká. Některé brýle nosí už desítky let.

Historie i trendy

Výstava nahlíží ještě hlouběji do minulosti díky kolekci nejstarších brýlí z celého světa, již shromáždil sběratel Vilém Rudolf. V českých zemích se rozvoj brýlařství datuje do druhé poloviny devatenáctého století. Aktuální trendy zastupují návrhy studentů a absolventů UMPRUM, včetně projektu „sluneční brýle pro známou osobnost“. Designové kousky studenti navrhli pro Jana Cinu, Martu Kubišovou nebo Davida Vávru.

Trendem příštích let bude podle designérů větší využití 3D tisku. Nové technologie umožní snadnější tvarování na konkrétní tvář. Poptávka po brýlích poroste i kvůli budoucímu splynutí digitálního a reálného světa.