Po ubití studenta se polský režim snažil hlavně nezanechat stopy. Přesto je zachytil film

Film Nezanechat stopy sleduje příběh Przemykova kamarád Jurka, který se jako jediný svědek události stal přes noc nepřítelem státu. Represivní režim využívá svůj aparát, aby umlčel jeho i matku zabitého mladíka, básnířku a opoziční aktivistku Barbaru Sadowskou.

Autentická osmdesátá

Matuszynski přiznává, že se soustředil na co nejautentičtější zobrazení osmdesátých let v Polsku. „Pokud jsou účesy a kostýmy správně udělané, po čase je sice přestáváte vnímat, ale zároveň tvoří pevnou kulisu příběhu,“ domnívá se. „Hodně mě inspiroval Coppolův Rozhovor nebo Pollackovy Tři dny Kondora a další americké filmy ze sedmdesátých let. Myslím tím hlavně žánr, ale sahal jsem i k podobným filmovým a inscenačním prostředkům,“ prozradil své vzory.

Scénář Kaji Krawczykové-Wnukové vznikl na základě knihy od Cezaryho Lazarewicze. Ta celý případ podrobně popisuje z mnoha úhlů pohledu. „Klíčovým rozhodnutím při adaptaci této knihy bylo zaměřit se pouze na události z let 1983 a 1984. Lazarewicz přece jen popisuje rozsáhlý příběh, který by snadno zaplnil tři sezóny televizního seriálu,“ dodává režisér.

Drama Nezanechat stopy, na němž se koprodukčně podílela i Česká televize, se do tuzemských kin dostane 5. května. Premiéru si odbyl loni v hlavní soutěži benátského festivalu.