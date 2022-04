Největší tragédií pro Romea a Julii v roce 2022 je nedostat za lásku dost lajků

Mladý pár dostane výbornou příležitost: v on-line reality show mají hrát sami sebe a pokusit se zároveň získat co možná nejvíce followerů.

Podle divadelní „Julie“ Terezy Dočekalové byla příprava na současnou verzi Shakespearovy tragédie vlastně součástí každodenního života. „Výzkum děláme každý den. Kdykoliv se podíváme a rolujeme. Tak vlastně zkoumáme svět, o němž hrajeme, v tom je tato inscenace jiná, pro mě mnohem aktuálnější,“ vysvětluje.

Seznamková sekta

„Musíme myslet na to, že co se děje v on-line světě, je mnohem víc než realita,“ dodává představitel Romea Adam Vacula. Bez lajků, sdílení a followerů je v novém příběhu láska k ničemu. Vztah má cenu jen ve chvíli, kdy je komu jej ukázat a ideálně na tom vydělat. O to se v inscenaci snaží tvůrci seznamovací aplikace v podání Tomáše Dianišky a Pavly Gajdošíkové.

„Je tak mocná, že dokáže ovládat lidi natolik, že jí obětují všechno. Zároveň je tak intenzivní, že kolem ní vznikne sekta. Pro někoho tak můžeme být bohové, pro jiného jen obyčejní ajťáci,“ říká Dianiška.

Hra je scénickým projektem dvou rumunských autorů, kteří se přihlásili do otevřené výzvy projektu Face to Faith. Ten se zabývá významem víry v evropské společnosti. „Cítit lásku a někoho milovat je lidská potřeba. Když k té potřebě ale přidáte, že všude vidíme obrovské milostné příběhy, které jsou úžasné na pohled a na poslech, začneme je vyhledávat. A mnozí se pak začneme cítit velmi zmatení a depresivní, když to nenajdeme,“ domnívá se režisér Alin Negitoiu.