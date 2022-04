Hadí plyn má být podobenstvím o současné „evropské divočině“

Pro potřeby natáčení se studio na Kavčích horách proměnilo v interiér rybářské chaty. Do ní, kdesi v oblasti na hranicích Evropy, přijíždí hlavní hrdina. Právě tady zažívá zlom. „Cítí, že má v sobě nějaký konflikt, něco mu chybí, něco hledá a neví úplně přesně co. Něco ho volá, něčím je vtahován a on se potřebuje vydat na cestu, aby přijal temné stránky svojí duše,“ přibližuje hrdinovo napětí herec Stanislav Majer.

Hadí plyn má být podobenstvím o současném stavu Evropy. Kromě hledání vlastní identity řeší i ekologická a ekonomická témata, částečně také uprchlickou krizi.

„V Conradově knize přichází bílý muž do Afriky a je konfrontován s černým světem, ve filmu je to naopak, protože to je převedeno do současné situace. Ve filmu přichází Afrika za bílým mužem, a nejenom mužem k nám do Evropy a na pozadí tady toho všeho se odvíjí ten příběh,“ vysvětluje David Jařab, který napsal i scénář.

Hledání sebe sama nikdy nekončí

Coby divadelní režisér tuto látku zpracoval už dříve do podoby divadelní inscenace. Hlavní roli v divadelním Srdci temnoty hrál rovněž Stanislav Majer. „Od prvního nápadu na film je to asi sedm let, představení jsme dělali zhruba před dvanácti lety, takže Hadí plyn je dovršením přemýšlení o téhle látce,“ poznamenává.