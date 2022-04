Dál tvořit. Tři ukrajinské umělkyně i v Česku malují, zpívají a tančí

Malířka Anna Kulbanska je doma ve městě Kaluš na jihozápadě Ukrajiny. Útočiště našla i s malým synem u manželovy rodiny v Táboře. „Přijeli jsme před necelým měsícem, nemohla jsem se rozhodnout, manžel už nebyl doma, dobrovolně se přihlásil do boje,“ přiznává Kulbanska, že s odchodem z vlasti váhala.

Hned po příjezdu se rodina a přátelé složili ve sbírce na základní potřeby, aby mohla začít malovat. Tvůrčí zázemí jí poskytl akademický malíř moldavského původu Teodor Buzu, který v Česku žije už více než třicet let.

Vystudovala ikonografii a toto umění se promítá i do jejích obrazů. Sérii maleb, na které aktuálně pracuje, nazvala Andělé pro Ukrajinu. Prvního už vydražila v dobročinné aukci. „Snažím se dělat to, co jsem dělala na Ukrajině – chci být užitečná, pomoct lidem a vojákům,“ říká.

Měly jsme na výběr: umřít v Mariupolu, nebo během cesty

Violetta Kovalenková byla ještě v únoru studentkou mariupolské školy umění. Jejím hlavním oborem byl operní zpěv. Před dvěma týdny se ale s matkou a tetou rozhodly, že z devastovaného Mariupolu odjedou.

„Bylo to hrozné, odjížděly jsme, když se všude střílelo, bombardovalo z letadel,“ popisuje. „Říkaly jsme si, že to možná nezvládneme, na cestu jsme se vydaly na vlastní nebezpečí. Měly jsme na výběr – umřít tam, nebo během cesty.“

Rodina na Ukrajině zůstala, ona našla azyl v rodině jednoho plzeňského hudebníka. Stihla už vystoupit před českým publikem. Na koncertě plzeňských základních uměleckých škol posluchačům přednesla skladbu Ave Maria. Ve studiu chce dál pokračovat na konzervatoři v Plzni.

Baletní lekce navzdory válce

V Olomouci se dočasně usadila lektorka baletu Natalia Gajduková. Přišla s rodinou jedné ze svých žaček z východoukrajinského Dnipra. Desetiletou Zlatu vyučuje nadále, skoro denně využívají baletní sál Základní umělecké školy Žerotín. Natalia odsud trénuje i své další studentky, které zůstaly na Ukrajině. Několikasetkilometrovou vzdálenost mažou internetové lekce.

„Umění a sport vyžadují každodenní trénink. V opačném případě tělo ztrácí kondici. Člověk už nemůže jít na jeviště a podávat stejně kvalitní výkony,“ připomíná Gajduková. Zázemí našla i v olomouckém Divadle na cucky, kde lekce nabízí rovněž veřejnosti.

Také Moravské divadlo Olomouc nabídlo možnost uplatnění ukrajinským tanečníkům. Umělecký azyl tu našly tři desítky členů Kyjevského městského baletu. Spolu s českými kolegy už vystoupili v Olomouci na baletním galavečeru. S programem chtějí hostovat i v dalších městech.