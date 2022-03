Studio DVA propírá skandál s Beckhamem. „Okolní svět umí být hnusnější než bulvár,“ říká Zelenka

Publicista a mediální poradce Max Clifford byl v době kauzy, tedy v roce 2004, mocný muž. Když sekretářka Davida Beckhama zveřejnila, že měla se slavným fotbalistou milostný poměr, rozhodl se Clifford z možná drobné aférky udělat skandál století a udržet jej na titulních stranách světového tisku dlouhé týdny. Vlivný muž médií se sloganem „pravda neexistuje“ pravdivost slov Rebeccy Loosové nezkoumal, tedy ani to, že případná lež Beckhama morálně poškodí.

„Ta hra je sice o tom, že bulvár je hnusný, ale okolní svět umí být ještě tvrdší,“ podotýká Zelenka. Přestože autor vycházel ze skutečných událostí, nejedná se o dokumentární drama na jevišti. Jeho divadelní novina jde ve stopách jeho posledního filmu Modelář. „Důležitá není pravda, ale to, co líp zní,“ vysvětluje Jaroslav Plesl.

Podle Elizavety Maximové, která hraje Beckhamovu sekretářku, je velkým tématem hry také manipulace. V dalších rolích bulvárních novinářů, jejich spolupracovníků anebo obětí diváci uvidí Miroslava Hanuše, Kryštofa Hádka, Boba Klepla, Zuzanu Stavnou či Lucii Pernetovou.

Clifford skončil ve vězení

O Cliffordovi se v Británii mluvilo jako o PR guru, desítky let se staral o mediální obraz řady známých osobností, jeho klientem byl například moderátor talentových soutěží Simon Cowell. V roce 2012 byl zatčen a obžalován ze sexuálních deliktů. Žaloba ho označila za manipulátora, který svým obětem sliboval kariéru a seznámení s celebritami výměnou za sex.

U soudu se Clifford zpovídal z osmi sexuálních napadení čtyř žen a dívek, dojít k nim mělo v sedmdesátých a osmdesátých let. Clifford trval na své nevině; ženy, které sexuálně obtěžoval, si podle něj vymýšlely, aby na sebe upoutaly pozornost. V roce 2014 ho soud poslal na osm let do vězení, o tři roky později zemřel.

Zelenkova hra Beckham měla mít premiéru už loni na podzim, kvůli pandemii se ale na jeviště dostala až nyní. Příběh tak stihl ještě před premiérou vyjít i knižně.