Tom Cruise mi dal seskok padákem, vypráví Češka, která asistuje režisérům hollywoodských filmů

Klan Gucci svou jedinou nominaci obdržel za masky. Ridley Scott v životopisném dramatu zpracoval tři dekády z rodinné historie italského módního domu. Do filmu obsadil Lady Gaga, Adama Drivera, Jeremy Ironse a také Al Pacina. Právě práce touto hereckou legendou Martinu Götthansovou lákala. „Straně jsem se na něj těšila, byl to jeden z taháků, proč jsem ten film brala,“ přiznává. Při natáčení Klanu Gucci působila na pozici druhé asistentky režie.

Cruisovi říkala: Jdi na plac

Během své práce pro film se potkala s mnoha světově známými herci a režiséry. Začínala jako tlumočnice v týmu francouzského režiséra Luca Bessona. Poté se ale rozhodla přejít do režijních týmů. Jejím úkolem je kompletní zajištění komparzu a organizace času herců. Při natáčení čtvrtého filmu Mission: Impossible s podtitulem Ghost Protocol přijala místo osobní asistentky Toma Cruise.

„Znamenalo to, že chce mít u sebe někoho, kdo je filmař a kdo mu bude říkat, co se točí za záběr a kdy má jít na plac,“ vysvětluje, co její funkce obnášela. „Na konci jsem dostala dárek typický pro Toma Cruise, protože mi dal seskok padákem nad Dubají,“ prozradila.

Splněný sen

Byla i ve štábu filmů Blade 2, Kletba bratří Grimmů nebo bondovky Casino Royale. Znalost českého prostředí se hodí, pokud se produkce rozhodne natáčet v Česku. Jako třeba v případě koprodukční válečné satiry Králíček Jojo. S tvůrci tohoto snímku se Martina Götthansová dostala i na červený koberec v Los Angeles při udílení režisérských cen.