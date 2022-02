Nominace na Oscara za rok 2021 táhne Síla psa

To Guillermo del Toro se vrátil v kriminálním dramatu Ulička přízraků do minulosti, možnosti manipulace zkouší v předválečné Americe. Lékořicová pizza zase připomene dospívání v sedmdesátkách. Teenagerovské hrdiny má i drama V rytmu srdce (Coda). Vypráví o Ruby, která vyrůstá v neslyšící rodině, sama ale slyší a sní o tom, že se stane zpěvačkou. Akademiky přesvědčil také japonský tvůrce Rjúsuke Hamaguči svou adaptací Murakamiho povídek ve snímku Drive My Car.

Například také Belfast, jenž pohledem malého chapce z dělnické rodiny pozoruje dramatické dění v Severním Irsku šedesátých let. Oscarový úspěch West Side Story má možnost zopakovat remake tohoto slavného muzikálu. Pustil se do něho Steven Spielberg. Původní West Side Story z roku 1961 si vyzpívalo deset sošek. Nejlepším může být vyhlášen i životopisný snímek Král Richard o otci tenistek Williamsových. Nebo satirický katastrofický snímek K zemi hleď!, v němž dva astronomové – marně – varují lidstvo před smrtící kometou.

Co do počtu nominací se v závěsu za Sílou psa drží s deseti nadějemi. kultovní sci-fi Duna.Oba se zároveň mohou stát nejlepším filmem roku 2021. Na tento titul může pomýšlet deset filmů (zatímco ostatní kategorie mají polovičný počet nominací).

Nominační úspěch Síly psa je návratem filmařky Jane Campionové, která snímek zrežírovala podle vlastního scénáře. Campionová už Oscara má, za romantické drama Piano z poloviny devadesátých let. Síla psa byl její návrat na plátna po více než deseti letech. Do westernu o despotickém majiteli ranče, za jehož agresí se skrývá potlačovaná homosexualita, obsadila Benedicta Cumberbatche, Jesseho Plemonse či Kirsten Dunstovou.

Video of 94th Oscars Nominations Show | Announced by Leslie Jordan and Tracee Ellis Ross

Známá jména

Hlavní herecké kategorie ovládla víceméně známá jména. Nejlepší herečkou v hlavní roli může být Jessica Chastainová, Olivia Colmanová, Penélope Cruzová, Nicole Kidmanová či Kristen Stewartová. Mezi herci zaujali nejvíce Javier Bardem (shodou okolností manžel taktéž nominované Penélope Cruzové), už zmíněný Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith a Denzel Washington.

Na zlatou sošku mohly pomýšlet snímky uvedené mezi 1. březnem a 31. prosincem 2021.

Češi bez Oscara

Česká kinematografie má zatím na kontě tři Oscary: dva ze šedesátých let (Obchod na korze a Ostře sledované vlaky) a třetího získal na konci devadesátých let Kolja. Jisté je, že letos čtvrtá soška nepřibude. Česko v 94. ročníku zastupoval životopisný snímek Zátopek v režii Davida Ondříčka. Akademici ho ale nepustili do užšího hlasování. Stejně jako slovenského kandidáta – film Zpráva. Drama inspirované skutečným útěkem z Osvětimi natočil režisér Peter Bebjak v české koprodukci.

Majoritně českým snímkem je i animovaný příběh Moje slunce Mad. Natočila ho vedoucí katedry animace na pražské FAMU Michaela Pavlátová, do oscarového klání ho ale vyslal zahraniční distributor. A to v kategorii animovaný film. Ani tento titul se nakonec nedostal do finálových nominací.

Ošklivý bratranec fandí Dianě a Bruci Willisovi

V předvečer vyhlašování vítězů, tedy 26. března, se opět budou opět udělovat také anticeny Zlatá malina. Největší naději na nechtěné vítězství má filmová verze broadwayského muzikálu o princezně Dianě. „Ošklivý bratranec Oscarů“ pro letošek navíc zřídil zvláštní kategorii jen pro herce Bruce Willise. Loni totiž hrál v osmi filmech, přičemž ani jeden ze snímků nepřesáhl v hodnocení serveru Rotten Tomatoes přes dvacet procent.