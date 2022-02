Vincent van Gogh a Francis Bacon v Londýně ukazují, jak vidí člověka

K hlavním námětům v Irsku narozeného malíře Francise Bacona patří lidské tělo a obličej. Ve vystavených obrazech se prolíná člověk a zvíře – malby stírají hranice mezi jejich formami i instinkty. „Věřil, že pod tenkou vrstvou civilizace jsme zvířata. Jsme součástí zvířecí říše a řídí nás nízké instinkty jako násilí, touha po moci a sexuální pudy. Všechny se ale skrývají v jakési spletité hmotě pod civilizovaným povrchem,“ upozorňuje šéfkurátor Královské akademie umění Andrea Tarsia.

Baconův otec – chovatel koní – jezdil lovit divokou zvěř do Jižní Afriky. Mladý malíř pak z fotografií zvířat čerpal inspiraci pro lidskou figuru. „Známé jsou jeho křičící hlavy, zakloněné dozadu a s otevřenými ústy. Tichý, silný výkřik, který jako by vycházel z jeho obrazů, maloval podle fotografie šimpanze. Promítá ho do tváří papežů a obchodníků. Pohrává si s těmito symboly lidské nadřazenosti a božské přítomnosti,“ upozorňuje Tarsia.

Vůbec poprvé je dohromady vystavena trojice obrazů z koridy. Býčí zápasy využil Bacon k zobrazení sexuálního prožitku. „Fascinovalo ho na nich spojení násilí a blízkosti smrti s tancem života a svalstva, které obě strany představují,“ doplňuje kurátor. Člověka a zvíře objevuje Královská akademie umění v celkem padesáti pracích Francise Bacona do poloviny dubna.