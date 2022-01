Kam se podělo gigantické díkuvzdání Stalinovi? Po obraze pátrá kniha

„Doba přála tomu být součástí davu, nemít svůj výrazný rukopis, a to všechno Jan Čumpelík a skupina kolem něj splňovali,“ podotýká spoluautor knihy Ondřej Horák. Koncept obrazu připomíná náboženské výjevy. „To dílo bylo tak snaživé a tak servilní, až bylo nakonec směšné,“ dodává Alexandra Kusá. Dokonce i pro současníky.

Rozměry plátna byly tak velké, že se nevešlo do existujících ateliérů. Malba proto vznikala v nepoužívaném, a dnes již zbořeném, pavilonu na pražském výstavišti, v té době Parku kultury a oddychu Julia Fučíka.

Zdroj: Take Take Take

Příběh nekončí

Tu nestihla případně docenit ani tehdejší veřejnost. Stalin několik měsíců po vernisáži zemřel, kult osobnosti se rozpadl a plátno zmizelo. Po více než půlstoletí se po jeho stopách vydává kniha Ztracený svatý. „Hodně jsme si dopisovali a dohledávali materiály a nakonec jsme s údivem zjistili, že se nám podařilo objevit i nějaké nové skutečnosti,“ uvedl k pátrání Horák.

Včetně odpovědi na otázku, jak se tak gigantické dílo mohlo ztratit. Podle Horáka nebylo zjištění zásadně překvapivé. „Alexandra dohledala, že fragmenty tohoto díla se objevily v padesátých letech ještě na dvou výstavách. A to znamená, že bylo rozřezáno,“ prozradil. Toto zjištění jen potvrdilo nalezení krátkometrážního dokumentu Jaroslava Šikla z poloviny šedesátých let. Do snímku Osudy o kultu osobnosti si vybral mimo jiné práci právě prorežimního umělce Čumpelíka.

Po fragmentech se ale slehla zem, a dokud se nenajdou, nepovažuje Horák příběh za ukončený. „Trošku doufáme, že by ta knížka mohla otevřít paměť dalších lidí a institucí, že zapátrají a třeba dílo dohledají. Ono ani nejde o samotné dílo, k jeho hodnotě jsem se už vyjádřil, ale je vždycky dobré, když se s ním společnost může konfrontovat a vyjádřit se, jestli se jí líbí, nebo ne. To nás zajímalo, ale u toho ztraceného díla to možné není,“ dodává.

Publikaci, jejímž je spoluautorem, žánrově označuje za experiment, v němž se fakta mísí s fikcí. Detektivní příběh s kunsthistorickou zápletkou předkládá čtenáři třeba kopie dokumentů, zároveň část vypráví formou komiksu.

Poznat minulost

Vedle příběhu jednoho díla kniha ilustruje, v jakých podmínkách museli umělci za stalinského socialistického realismu tvořit. „Tón té knihy je spíš pro lidi, kteří nezažili komunismus a narodili se dlouho po revoluci,“ upřesňuje ilustrátor a nakladatel Jindřich Janíček.

„To že chcete problematickou minulost poznat, ještě neznamená, že ji propagujete nebo že tomu nevyhnutelně dáváte pozitivní náboj,“ odmítá Alexandra Kusá. „Byli jsme na Slovensku obviňovaní, že heroizujeme předcházející dobu, což pro mě bylo zvláštní. Myslím si, že pro poznání naší minulosti v tomto obrazu hodnota nepochybně je.“

Slovenská národní galerie s megalomanskou malbou a komunistickou minulostí vedla dialog i prostřednictvím výtvarného umění. V galerijním atriu maloval výtvarník Marcel Mališ několik měsíců autorskou repliku Čumpelíkova Díkuvzdání. Místo diktátora nechal ve své verzi prázdné. Stát se jím může kdokoliv. „Když se postavíte na jedno místo v galerii, naprojektuje vás technologie namísto Stalina,“ potvrdila Kusá.