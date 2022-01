Výstava v Londýně se dívá za scénu Amy Winehouseové

Před své fanoušky předstupovala s výrazným drdolem a očními linkami a sdělovala jim specificky zabarveným hlasem do textů převedené osobní zpovědi.

„Jako hudebnice měla velmi osobitý způsob práce, který obsáhl dvě alba,“ připomíná kurátorka Maria McLintocková. „Tato výstava přináší v souvislostech střípky z jejího života, které dosud chyběly.“

Džíny se Sinatrou či oblíbené kytary

Džíny s nápisem „Sinatra je Bůh“ nosila jako teenagerka, když nahrávala své první skladby. A v Londýně v nich s vírou v kariéru zpěvačky obcházela hudební vydavatelství v naději, že získá smlouvu. Debut Frank vydala Amy Winehouseová ve dvaceti. Toto období dokládá na výstavě třeba její nejoblíbenější kytara, modrá Fender Stratocaster, na níž v té době hrávala.

„Řekla bych, že slavná nikdy nebudu. Zbláznila bych se z toho,“ prohlásila tehdy. Album Back to Black o tři roky později ji ale vystřelilo mezi hvězdy. Nenápadná nahrávka plná silných melodií posbírala pět cen Grammy a stala se mezníkem ve vývoji populární hudby první dekády nového století. Soulová hudba byla díky ní naráz znovu v kurzu.

„Všechny vystavené předměty ukazují Amin odkaz nejen jako hudebnice, ale i jako ikony stylu a také reflektují její tvůrčí proces,“ podotýká kurátorka. Své ambice si Winehouseová pečlivě zapisovala do deníku. Jednou z položek na seznamu cílů bylo „nechat se vyfotit od módního fotografa Davida LaChapella.“ Přání se vyplnilo, a dokonce předčilo očekávání. LaChapelle se zpěvačkou natočil také klip ke skladbě Tears Dry On Their Own.