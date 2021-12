Zemřela herečka Betty Whiteová, brzy by oslavila sté narozeniny

Úmrtí herečky potvrdil magazínu People její agent Jeff Witjas. „Přestože by Betty brzy oslavila sto let, myslel jsem si, že bude žít věčně,“ citoval ho časopis.

Whiteová byla vzhledem ke svému věku v zábavním průmyslu anomálií, konstatovala agentura Reuters s tím, že herečka byla hvězdou v šedesáti letech a fenoménem popkultury v osmdesáti a devadesáti letech.

„Je neuvěřitelné, že jsem stále v oboru a že to se mnou stále snášíte,“ řekla Whiteová při vystoupení na slavnostním předávání cen Emmy v roce 2018, když přebírala ocenění za celoživotní přínos. „Je neuvěřitelné, že můžete mít tak dlouhou kariéru a lidé to stále snášejí. Kéž by to tak bylo i doma.“

Kariéru začala ve 30. letech

Whiteová se narodila 17. ledna 1922 v Oak Park ve státě Illinois. Její rodina se během Velké hospodářské krize přestěhovala do Los Angeles, kde Whiteová navštěvovala Beverly Hills High School. Kariéru zahájila v pozdních třicátých letech v rádiu, na přelomu dekády si odbyla i svůj televizní debut. Na obrazovkách pak zůstala dalších osm desetiletí.

Patrně nejvíce ji proslavil komediální seriál The Golden Girls o čtveřici postarších dam, které si v Miami užívají podzim života. V seriálu, který se vysílal na přelomu 80. a 90. let, ztvárnila roli ovdovělé Rose Nylundové, za niž dostala i jednu ze svých několika cen Emmy.