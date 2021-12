Českému rapu pomohla neomezená data, říká tvůrce pořadu RapStory

To platí i pro RapStory, které si mohou zájemci přehrát v iVysílání kdykoliv. K dispozici je zatím pět dílů z celkem deseti. Příběh českého rapu vypráví od průkopníků Michaela Viktoříka či Oriona po současné fenomény Yzomandiase a Viktora Sheena. „Cílem je, aby si divák, když ho to zaujme, hledal další souvislosti, samozřejmě na formátu desetiminutových epizod neděláme žádnou encyklopedii. Nemůže se tam vejít všechno,“ dodává Šafránek.

Za rozšířením dlouhá léta spíše okrajového žánru vidí Šafránek jeho dostupnost. „Všechno je na dosah tlačítka a zároveň teenageři, generace, která vždycky formuje aktuální hudbu, má v telefonech neomezená data a díky tomu můžou poslouchat, co je zajímá, co k nim doopravdy mluví, nejsou odkázáni na dramaturgii rádií,“ vysvětluje.

„Mezi tím, co se poslouchá na internetu, a tím, co se pouští v rádiích a jaká hudba je prezentovaná v časopisech a médiích celkově. Rap vzal útokem všechny hitparády a YouTube a Spotify, a přitom v mainstreamových médiích o něm není moc slyšet,“ upozorňuje.

Na internet

Pro Českou televizi už dříve natočil hudební sérii Kompo i záznamy koncertů J.A.R. nebo Tomáše Kluse. V nultých letech točil videoklipy převážně pro české (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The Nihilists), ale i zahraniční (Pelussje, Hangmás, The Fullbliss) hudební projekty. Jako dokumentarista na sebe upozornil v roce 2018 snímkem o pravěku československého skateboardingu, za nějž obdržel Českého lva. Následoval dokument o Mekym Žbirkovi.

Vyvíjení nových formátů pouze pro internet vnímá generální ředitel ČT Petr Dvořák jako dobrou příležitost, jak zajímavý obsah přinést mladším nebo úžeji zaměřeným diváckým skupinám a jak si vyzkoušet nové formáty a technologie. Vedle RapStory ČT internetovým divákům nabízí nově také dobrodružný pořad o české přírodě Do divočiny! a populárně-vědecký seriál Kritika budoucnosti, který spekuluje o nových příležitostech na trhu práce.