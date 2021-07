Český rap začínal s vatičkou v lihu, dneska si chodí pro ceny

DJ Poeta se chystá vydat knihu, jakou by si sám rád přečetl. „Rozhodl jsem se, že do toho nebudu zapojovat akademiky a podobně. Baví mě, když někdo napíše svůj pohled a ideálně je to člověk, který u toho byl. Poslouchám rap zhruba pětdavacet let a nadšení mě neopustilo, takže jsem byl u strašně moc věcí. A to bych chtěl dostat do té knihy,“ plánuje.

Jižák místo New Yorku

Neznámý styl z černošských ghett, pro který je typický svižný spád slov doprovázený beatem, interpretovaly první tuzemské kapely svérázně. „V devadesátých letech, úplně na začátku, nevěděly, o čem rapují americké kapely, takže přicházely na zajímavé, až básnické útvary,“ upřesňuje Poeta.

Jeden z prvních československých průkopníků ještě z předrevolučních dob Lesík Hajdovský se inspiroval rýmy Grandmastera Flashe, které slyšel na vlnách západoněmeckého rozhlasu. V pražském paneláku složil český ekvivalent. Zatímco americký rapper vypovídal o New Yorku, Lesík Hajdovský a uskupení Manželé sdělovali své pocity z Jižního Města.