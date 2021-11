Recidivista René se vrací. Ne do vězení, ale v dokumentu Heleny Třeštíkové

Třeštíková potkala Reného ve vězení pro mladistvé, když mu bylo osmnáct. Letos oslavil padesátiny. Filmové pokračování doplňuje podtitul: René – vězeň svobody. „Název se dá vykládat různými způsoby. Je to taková metafora toho, že ani na svobodě René není úplně svobodný a že pořád řeší ten svůj vztah ke svobodnému životu a smysl života na svobodě,“ upřesňuje Třeštíková.

Připouští, že když na natáčení s Reném navázala, věřila, že za mříže se už nevrátí. „Ono to dlouhou dobu tak vypadalo, ale potom byl zavřený za řízení bez řidičáku, což je docela absurdita. Fakt je, že jako recidivista byl chycený víckrát, ale dostal tři roky. Taky on to v dokumentu velmi intenzivně reflektuje,“ prozradila. „Ale z těch třinácti let tři roky vězení, jinak svoboda, takže vlastně úspěch,“ dodává.

Sám René dochází k tomu, že život je příliš krátký na to, aby ho strávil za zdmi vězení. „Nemusím si pořád užívat, chci nějaký smysl,“ říká v dokumentu. Byl také jedním z prvních diváků. Podle slov Heleny Třeštíkové neměl k zachycení svého osudu žádné připomínky. „A myslím, že dokonce říkal, že ho to dojalo,“ připouští režisérka.