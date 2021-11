Činohru ND povede od příští sezony duo SKUTR, nahradí Špinara

Na šestileté období 2022 až 2028 duo SKUTR jmenoval do funkce generální ředitel ND Jan Burian na základě doporučení výběrové komise. Ta posuzovala ještě projekty, které představili Marián Amsler a Lenka Havlíková.

Světoví režiséři

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský se potkali na studiích na pražské DAMU. Inscenace SKUTRu se představily na mnoha festivalech v Evropě a Asii, na festivalu Fringe v Edinburghu například absolvovala jejich inscenace Plačky 22 repríz a byla nominována na Total Theatre Award.

Věnují se autorské tvorbě i režii opery, tanečních inscenací, činohry, cirkusu a dalších divadelních žánrů pro české i evropské scény. Za svou tvorbu získali několik cen, z nichž nejvýznamnější jsou Cena Divadelních novin 2015 za nejlepší taneční inscenaci roku, jíž se stal titul Walls & Handbags, Cena Grenouille 2017 za inscenaci Pěna dní, Grand Prix na Mezinárodním festivalu studentského divadla FIST v Bělehradě 2007 za inscenaci Ráj srdce a labyrint světa, Cena Evalda Schorma a Cena Josefa Hlávky. Od roku 2017 jsou členy uměleckého vedení Divadla v Dlouhé.

SKUTR převezme vedení Činohry ND po Danielu Špinarovi, jemuž Jan Burian zkrátil mandát. Špinar byl uměleckým ředitelem Činohry ND od září 2015, mandát mu vedení ND po pěti letech prodloužilo, skončit mu měl za dva roky.

Na jeho předčasném ukončení se Špinar s Burianem údajně dohodli. Burian mimo jiné uváděl, že první česká scéna se nemůže změnit v autorské divadlo. Špinar zase tvrdil, že v Národním divadle „narážel na zdi“. České divadelní prostředí je podle něj plné strachu, trafik, rutiny, cynismu a manipulace. Aniž někoho jmenoval, uvedl, že jím popisovanou situaci způsobují konkrétní lidé na nejrůznějších postech, kteří různě kumulují funkce a setrvávají na nich i celá desetiletí.