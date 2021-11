Služba art re use dává druhou šanci soklům z galerie i evangelickým zpěvníkům

Recyklace funguje jednoduše: instituce nebo soukromá osoba si na art re use domluví termín bezplatného odvozu už nepotřebných věcí a uměleckého materiálu. Ten se pak dále nabízí ze skladu v Praze. Vybrat si tu může kdokoliv – studenti, neziskové projekty, umělci i galerie. Jedinou podmínkou je návrat věcí do kulturního provozu či veřejně prospěšné činnosti.

Co nevyužijí umělci, poslouží zahrádkářům

Bere se téměř vše: televize, barvy, ramínka, zbytky koberců nebo stolky. Největší zájem je o desky a takzvanou banerovinu. „To je hodně užitečné, na to se maluje i šije. Nebo to používají zahrádkáři na Žižkově. Co se nedá na umění, to rozdáme místním komunitám,“ dodává spoluzakladatel art re use Jan Vincenec.

Pro zásoby si do skladbu chodí například i Simona Michalcová z Městské knihovny v Praze. „Máme na pobočce šicí a vůbec tvůrčí ateliér, kde děláme různé workshopy zdarma,“ vysvětluje, jak získaný materiál uplatní. Využít podruhé lze skoro vše. Třeba i dvě tuny evangelických zpěvníků. Část ze čtyř tisíc výtisků zamířilo do Centra sociální a ošetřovatelské pomoci na Praze 15.

Neustále se vyhazuje a zase vyrábí

„Největším materiálem je materiál z expozice, různé OSB desky, konstrukce, sokly. To je pořád třeba. Přitom se neustále vyhazují a neustále vyrábí, protože není čas je rozumně rozdistribuovat,“ upozorňuje spoluzakladatel art re use Jan Vincenc.

O službu by měly zájem i veřejné instituce jako třeba Galerie hlavního města Prahy. Legislativa ale na darování nepotřebného materiálu nepamatuje. „Že může existovat nějaké reuse centrum, že můžou hodit věci zpátky do oběhu a nemusí čekat, až se nějak odepíšou nebo vyhodí,“ upřesňuje Tomáš Hrůza, předseda spolku ArtMap, který spolu se spolkem Skutek za recyklační iniciativou stojí. Služba se prý rychle uchytila, umělecký materiál najde nové využití zpravidla během několika dnů.