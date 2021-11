Drážďanská galerie rozjímá nad Dívkou čtoucí dopis, objevila za ní Cupida

Vidíme celkem jedenáct Vermeerových olejů, a to těch nejlepších, nádavkem pak padesát čtyři dalších děl jiných umělců, nějak s Vermeerem či jeho tématy a motivy, způsobem malby spjatých. Jádrem výstavy, jež může sice působit spíše jako komorní exhibice, zdání ovšem klame, je slavný obraz Dívka čtoucí dopis, dílo, které si každý ve spojitosti s umělcovým jménem vybaví.

Ovšem, a v tom také tkví novost drážďanské výstavy, při jejím procházení s překvapením zjistíme, že ikonicky známé dílo prošlo radikální proměnou. Tam, kde byla za dívčí postavou více než dvě stě padesát let prázdná bělavá stěna, se náhle objevil obraz v obraze, zavěšený obraz bůžka lásky Cupida.

Johannes Vermeer (1632–1675), ve své době v podstatě jeden z mnoha, malíř známý pouze provinčně, v Delftu, kde žil, dnes ovšem světově uznávaný umělec, pracoval s řadou pro něj charakteristických technik a motivů. Jeho obrazy usilovaly o postižení vnitřního světa postav, povětšinou ženských a solitérních. Dosahoval toho především prací se světlem, ale také díky důmyslnému využívání perspektivy, do posledního detailu promyšlenou kompozicí, výstavbou zobrazovaných prostorů.

Jeho interiéry nikdy nebyly zahlcené, jen tak totiž mohl vyniknout centrální bod obrazu, tedy postava. Nic nebylo ponecháno náhodě. Prostory modeloval za pomoci výrazných, postupně ustupujících plánů, které nejen dělily prostor, a zároveň za pomoci mistrovského zvládnutí práce se světlem, jež bylo nejen hlavním hráčem, ale spoluutvářelo i významnost jednotlivých postav.

Před ty přitom s oblibou umísťoval různé bariéry, čímž jak vytvářel jejich privátní prostor, tak je chránil před vnějším světem, a také divákům ztěžoval přístup k nim, k jejich intimitě, bránil v tom, aby je, takříkajíc, vzali útokem. A bylo jedno, byl-li onou oddělující bariérou stůl, pohovka, dveře či závěs nebo gobelín. Vermeer, ale i další holandští malíři té doby tak diváky upozaďují a ti nevnímají děj z první ruky, ale z odstupu.

Rozjímavé in flagranti

Vermeerovy postavy jsou jakoby přistiženy in flagranti ve svém rozjímání, při zaobírání se niternými myšlenkami – přesně jako je tomu u Dívky čtoucí dopis, ale i u dalších děl, vystavených v Drážďanech. Jak se dočteme ve výpravném katalogu, „Vermeerovy obrazy tak sdělují něco o vnitřním světě lidských bytostí, o říši duše a emocí.

To vše je ještě podtrženo privátní povahou scénářů, které Vermeer zachycuje a které jsou téměř vždy umístěny do interiérů. Okno, jež přijímá světlo zvenčí, má zvláštní význam. Představuje spojnici mezi vnějškem a je symbolem pohledu jedince do vnějšího světa. Tak se vnitřní prostor stává metaforou niternosti člověka.“

Bylo zmíněno okno – nejen že bývá otevřené, aby se tak zdůraznilo propojení vnitřního s vnějším, někdy, jako třeba právě v Dívce čtoucí dopis, v něm i vidíme odraz obličeje. Dívka se sice lehce odvrací od pozorovatele, v okně ale vidíme – vlastně chybně – odraz celé tváře, jako kdyby se do něj dívala. Tato nesrovnalost nicméně vůbec neruší.