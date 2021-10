Kvíz: Před dvěma sty lety se narodil Karel Havlíček Borovský. Co vám o něm uvízlo?

„Pročpak nepíšeš jako všichni jiní, pročpak tvé péro černí jen a špiní? / Ale, vy páni kritikáři, / vždyť ho namáčím v kalamáři,“ vzkázal Karel Havlíček Borovský svým kritikům v epigramu Satirik před soudnou stolicí. Posledního října uplynulo dvě stě let od narození novináře, považovaného za zakladatele české žurnalistiky, a bojovníka za „českou věc“. V jeho době mu nemohli někteří přijít na jméno, dnes je jeho jméno vepsáno do učebnic. Co si z nich o Karlu Havlíčku Borovském pamatujete, si můžete ověřit v následujícím kvízu.