Nejen Zátopek, ale i Moje slunce Mad. Český příběh z Afghánistánu chce oslovit Oscara

„Moje slunce Mad se svým zpracováním vyrovná světově úspěšným animovaným filmům, dokládají to úspěchy snímku na těch nejzásadnějších mezinárodních festivalech. I proto by byl důstojným soupeřem v klání o ceny Americké filmové akademie v kategorii animace,“ nepochybuje ředitelka Českého filmového centra Markéta Šantrochová.

Video of Moje slunce Mad (Michaela Pavlátová, 2021) – Trailer CZ

Napomoci by úspěchu novinky s exotickým příběhem u Oscara mohl také aktuální zájem o dění v Afghánistánu. „Režisérka Michaela Pavlátová ve snímku zachytila nadčasové téma a místo, které nyní bedlivě sleduje celý svět,“ souhlasí Šantrochová.

Pavlátová už má na kontě jednu oscarovou nominaci – v krátkometrážní kategorii za studentskou animovanou grotesku Řeči, řeči, řeči (přehrajte si ji v iVysílání). V současnosti vede na FAMU katedru animace, kde studuje už zmíněná oceněná Kashcheeva.

Morální podpora pro tvůrce z Afghánistánu

Film Moje Slunce Mad vychází z knihy novinářky Petry Procházkové, jejíž manžel pochází taktéž z Afghánistánu. Do filmového scénáře literární příběh převedl Ivan Arsenjev. Vypráví o Češce Heleně, která se provdá do Kábulu. Tam jí do cesty vstoupí citlivý chlapec Mad z dalekých hor.

Film má vedle českého dabingu také mezinárodní jazykovou verzi, která míchá češtinu, angličtinu a darí – jazyk, jímž se mluví na území Afghánistánu. „Doufáme, že lidi, kteří tam s námi pracovali, za to nemají nějaký postih. Zatím máme zprávy, že jsou v pořádku. Máme s Petrou plán, že se tam vypravíme a film promítneme, snad to bude dříve než za dvacet let,“ přeje si režisérka.

Sama se ale do Afghánistánu během přípravy a natáčení filmu vypravit nemohla. Pro afghánské spolupracovníky je podle jejích slov důležité, že se snímek nyní promítá, projekce na Západě působí jako morální podpora pro tvůrce uzavřené v Kábulu.

Moje slunce Mad, stejně jako český oscarový kandidát Zátopek, vznikly v koprodukci České televize.