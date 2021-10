Věřím, že můj film je kompletní Karel Gott, říká režisérka dokumentu Karel

Karel Gott vás sám oslovil, abyste o něm natočila film. Co bylo důvodem, že jste na jeho nabídku kývla?

Je ohromná výzva udělat autentický film o takovém známém člověku, jehož chování je tak výjimečné pokorou, slušností s laskavostí vůči lidem, ale zároveň jsem chtěl natáčet i okamžiky slabší, bolavější. Věřím, že ten můj film je opravdu kompletní Karel Gott.



Jaké období jste zachytila?

Natáčela jsem Karla od října 2018 až do jeho odchodu. Na začátku jsme samozřejmě nevěděli, jak to dopadne, že bude Karel nemocný, takže původní scénář měl být nadějeplnější. Karel se k nemoci ale stavěl statečně, a to v mém filmu také je a moc si toho vážím.

Dozvěděla jste se o Karlu Gottovi něco nového?

Dozvěděla. To, jak se Karel postavil ke své nemoci, to, jak byl vyrovnaný a klidný, odvážný, bylo pro mě něco naprosto nečekaného.

Jak jste k natáčení přistupovala, aby nevznikl patetický pomník?

Základem je, že k člověku přistupujete bez úmyslu mu ublížit, že ho toužíte pochopit i ve slabších momentech jeho života, že toužíte udělat portrét opravdový. Karel mi navíc dal od začátku důvěru, spolu s jeho ženou Ivankou, která je zároveň producentkou filmu, takže to je nádherný základ pro tvorbu.

Kolik materiálu vzniklo a podle čeho jste se rozhodovala, co vystřihnete a co ve filmu zůstane?

Dodnes lituju toho, co jsem vyhodila, ale vím, že to tak musí být, protože původně měl film sedm hodin, a nakonec má dvě. Vždycky vidím scény, které tam nejsou. Rozhodujete se srdcem, aby to bylo dobré, napínavé, dobrodružné.

Na premiéru se čekalo rok. Myslíte, že časový odstup změní vnímání filmu?

Pro mě je velká radost, že to přichází po té těžké době v pandemii, protože myslím, že Karel tím, jaký byl, by mohl lidi nakopnout, posílit.

Co pro vás bylo nejsilnější během natáčení?

Sama mám staršího muže a malou dcerku, takže být u toho, když měly dcery Karla Gotta svého otce nemocného, to bylo velice těžké. Jsem vděčná, že mě Karel vpustil do svého života i ve chvílích, které by možná někdo jen tak nepustil.