Zbožňovaný je autentický, říká scenárista Kolečko. Nepotřebuje prý definovat, co chce předat

Scénář nepsal přímo pro Bartošku, byť přiznává, že od počátku chtěl do role dědečka oslovit právě jeho. „Sbíral jsem na to odvahu, protože moc jsem toho ještě v životě nerežíroval. Nakonec jsem mu zavolal a po určitých peripetiích, kdy jsme se domlouvali na úpravách scénáře, to vzal,“ popisuje.

Bartoška si ve filmu zahrál čerstvého penzistu obklopeného manželkou, kterou ztvárnila Zuzana Kronerová, dcerou (Petrou Hřebíčkovou) či vnučkou (Martinou Czyzovou), o níž Kolečko říká, že je jeho alter egem. Do příběhu vstupuje také ortopedka Dana v podání Ivany Chýlkové, se kterou Bartoškova postava udržuje desítky let poměr, aniž by o tom jeho bližní měli tušení. Jiří Langmajer ve filmu hraje manžela protagonistovy dcery.

Kolečko oceňuje, že se pro film podařilo získat výše uvedené herce a herečky, všichni prý byli jeho první volby. Dodává zároveň, že ve spolupráci s nimi scénář upravoval.

Z natáčení si Kolečko, který podruhé usedl v režisérské židli, vybavuje den, kdy se na place ocitl pouze s Bartoškou a Langmajerem, a mluví o magii: „Napříč generacemi máme v sobě určité hovadství. Na tento den nejvíc vzpomínám.“

Intimní a trochu kreténské

Scenárista sice říká, že režie není jeho hlavním povoláním a nechce se do této profese hrnout, ale vzhledem k tomu, že námět Zbožňovaného pochází z osobního materiálu, chtěl tento snímek režírovat. „Je pro mě obtíží vstávat v pět ráno a chodit spát o půlnoci,“ vysvětluje, proč jinak chce zůstat u psaní.