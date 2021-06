My Fair Lady má předky ve starověkém Římě. A k Audrey Hepburnové nebyla fér

Snímek, který americká akademie ocenila osmi Oscary, se stal nestárnoucí klasikou, ovšem ne pro každého. „Ten film nijak zvlášť nemiluju,“ přiznala například před více než deseti lety herečka a scenáristka Emma Thompsonová britskému listu Daily Telegraph. „Audrey Hepburnová mi připadá neskutečně sentimentální, rozmarná a bez vtipu. Je to ta prudérní, zastydlá sladkost bez jakéhokoli náznaku sarkasmu. A to není pro mě,“ prohlásila.

A na adresu herecké ikony ještě dodala, že neumí zpívat ani doopravdy hrát. Pokud jde o herectví, američtí akademici by s Thompsonovou asi úplně nesouhlasili vzhledem k tomu, že Hepburnová v době natáčení už měla Oscara za Prázdniny v Římě a na další čtyři byla pak ještě nominována. Se zpěvem herečce ale producenti příliš nevěřili, místo ní ve filmu zpívá sopranistka Marni Nixonová.

Do Audrey Hepburnové se Emma Thompsonová pustila coby scenáristka plánovaného remaku My Fair Lady. Lízin příběh chtěla pojmout více feministicky. „Ano, mám tu drzost říct, že tohle je velmi vážný příběh o zneužívání žen v určité době naší historie. A děje se to i dnes. Ano, samozřejmě, je to úžasný muzikál, ale podívejme se také na to, co nám doopravdy říká o světě,“ prohlásila.