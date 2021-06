Jestli se Brno stalo dobrou kulisou, budeme rádi, říkají tvůrci romance Marťanské lodě

„To čekání je zvláštní věc, protože film počítá s divákem. Jakmile diváci nejsou a ten film nemůžou reflektovat, tak je to zvláštní pocit, že jste něco udělal, ale nevíte, co to skutečně je,“ sdělil ve Studiu 6 režisér Jan Foukal, který má za sebou dokument Amerika. Jeho novinka Marťanské lodě vychází ze stejnojmenné knihy básní Martina Kyšperského a Aleny Černé.

Martin a Eliška (Kyšperský a Křenková), hlavní hrdinové filmu, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá, a na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Vyrazí spolu do plaveckého bazénu, na výlet za město a setkávají se i v Norsku. Po návratu domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být.

Tvůrci o filmu mluví jako o „hollywoodské romanci v kulisách Brna“, píseň Jablka je pro ni prý velmi důležitá. „Ta píseň má v sobě nějaké otázky, které v ní nejsou zodpovězeny, ale příběh, co je v tom filmu, na ně odpovídá,“ uvedl Kyšperský, jehož skutečné zážitky se ve filmu odrážejí.