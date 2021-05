I humor má své hranice, říká Tomáš Břínek alias TMBK

Koláže, jimiž veřejnost spíš baví a politiky spíš štve, ho už několik let živí. Aktuální dění komentuje tímto způsobem téměř každý den. Aby mu nic neuniklo, je pro něj jedním z hlavních informačních zdrojů podle jeho slov i kanál ČT24, který má „puštěný non stop“.

„K tomu, abych něco vytvořil, mě dostane událost, která rezonuje mezi lidmi, na sociálních sítích nebo na ČT24,“ říká. Někdy stačí věta, kterou politik vypustí do mediálního prostoru. Při rozhodnutí, co a v jaké podobě zveřejní, je finálním porotcem on sám.

„Kdyby někdo z opozice vyváděl psí kusy, tak se do něj budu také trefovat,“ odmítá, že by terčem jeho humoru byli jen vládní představitelé. „Není to tak, že bych se trefoval do nich, ale teď se dějou věci, které mezi nimi rezonují,“ vysvětluje.

Nicméně přiznává, že svůj politický názor úplně skrýt vždy nedokáže. „Ale spíš se snažím být nestranný a jen reagovat na určitou událost,“ ujišťuje. Všechno, co vytvořil, si ani nepamatuje. „Chrlím toho strašně moc,“ omlouvá se.

Humor má hranice

Na Instagramu profil TMBK sleduje bezmála půl milionu lidí, na dalších sociálních sítích desetitisíce. Tomáš Břínek mezi nimi vnímá rozdíl. „Něco třeba použiju jenom na Twitteru, protože jinde by to nefungovalo,“ předkládá. Kritické reakce prý příliš neřeší. „Člověk si od toho musí vybudovat odstup,“ radí.

„Humor je jako Sovětský svaz, nemá hranice,“ napsal si do popisku instagramového profilu. Ve skutečnosti si ale myslí, že hranice v humoru existují. „Velké procento udávají samy sociální sítě, určitý typ obsahu smažou. Třeba když se tam objeví Adolf Hitler,“ upřesňuje.

Loni na podzim se z virtuálních nástěnek přesunul na výstavu, svoji tvorbu představil pod názvem Českoland. Pokračování výstavy chystá na příští rok, píše také knihu. A pokračovat zatím hodlá i v kolážích pod hlavičkou TMBK. Svou přezdívku si nechal i vytetovat.