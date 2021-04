Rolling Stones, CzechTek i mrtvá těla zastupují 30 let svobodné kultury

1996: Jackson místo Stalina

V devadesátých letech byl po kultuře hlad, zejména té západní, a naopak i hvězdy světového showbyznysu byly zvědavé, jak to v zemích oddělených desetiletí železnou oponou vypadá. Před pěti lety tady všude byla mlha, dnes je tu jasno, použil meteorologickou metaforu Andrew Fletcher, klávesista Depeche Mode, kteří jako jedny z mála velkých jmen u nás zahráli ještě před sametovou revolucí.

Zatímco Depešáci se do Česka opakovaně vrací, někteří fanoušci měli možnost slyšet své idoly naživo na tuzemském pódiu jen jednou. V roce 1996 tu třeba poprvé – a také naposled – koncertoval Michael Jackson. Navíc si Prahu vybral jako začátek svého turné HIStory. Že zrovna české hlavní město bude mít tu čest, lidem sdělila nadživotní socha krále popu. Dočasně na Prahu shlížela z pražské Letné, z místa, které bylo původně vyhrazeno monumentálnímu památníku Stalina.

Kritici koncert označovali za „velké nic“, „nejhorší kulturní zážitek“ nebo za „směšný cirkus“, nicméně fanoušci byli Jacksonovou show většinou nadšeni. Někteří natolik, že chtěli jeho sochu na Letnou umístit natrvalo. Zhruba dvoumetrové memento – zpěvákovu bustu pokrytou imitací bronzu a umístěnou na sloupu, kde by byly ztvárněny důležité momenty z Jacksonova života – podpořil třeba někdejší primátor Pavel Bém (ODS), u jiných ale narazila na odpor.

„Nemyslím, že by mohla jeho socha někomu zásadně vadit. Když v Praze může být pomník bulharského politika nebo chorvatského básníka, proč by tu nemohl být pomník amerického umělce a člověka, který přispíval takovou měrou na charitu, že se tím dostal do Guinessovy knihy rekordů,“ podivovala se tehdy Helena Babická z Muzea pověstí a strašidel, z jehož iniciativy měla být Jacksonova socha na Letné umístěna.

Nakonec socha od Daniely Kartákové své místo našla u dětského domova na pražské Zbraslavi jako připomínka, že ho Jackson v roce 1996 navštívil.

Ke kritikům Michaela Jacksona na Letné patřil i umělec David Černý. „Mně je v principu pomník Michaela Jacksona úplně ukradený,“ prohlásil tehdy. „Může tu stát bez problémů jeho pomník i pomník Helenky Vondráčkové nebo Mickey Mouse. Osobně bych tu nejraději viděl velký pomník, který by vypadal jako čtyřmetrový Klaus, připoutaný k radlici buldozeru a snažící se zabránit stavbě Kaplického knihovny. Mohlo by se to jmenovat Pocta české malosti.“

2007: Chobotnice, kvůli které by se Václav Klaus nechal přivázat

Tolik probíraný návrh na novou budovu Národní knihovny ve výčtu důležitých momentů svobodné české kultury také nechybí. Takzvanou chobotnici či blob, jak se stavbě amorfního tvaru v dobrém i špatném přezdívalo, navrhl Jan Kaplický. A zvítězil s ním v mezinárodní architektonické soutěži.

„Je to možná nejzávažnější okamžik v mém životě. Doufám, že se uzavřel kruh od doby, kdy mě v roce 1955 nevzali v Praze na techniku jako neuspokojivého žáka,“ uvedl po vítězství svého návrhu architekt, který se prosadil v emigraci.