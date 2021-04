Myšička i Trojan vyšetřují zločiny. Boží mlýny chtějí bavit, Docent čerpá ze zkušeností exšéfa mordparty

Nový kriminální komediální seriál Jana Hřebejka Boží mlýny vysílá Česká televize každou neděli. Autorem námětu a spoluscenáristou této šestidílné série je novinář Janek Kroupa. Jednotlivé případy Božích mlýnů jsou však smyšlené, žádný z nich přímo neodkazuje ke kauzám, kterým se v minulosti Kroupa jako novinář věnoval.

Novinka nesází na zavedené postupy osvědčené v detektivním žánru, podle Hřebejka jde více o komedii než detektivku. „Je to zvláštní žánr, byl jsem napjatý, jestli to publikum vezme. Uvidíme, protože míra komediální nadsázky je tam velká na to, že téma je vážné,“ řekl ve Studiu 6 Hřebejk.

V seriálu jsou podstatné infiltrace skrze převleky, jedním z inspiračních zdrojů je také podle Hřebejka americký snímek Podraz. Dopadení pachatele si nenechávají Boží mlýny až na konec. Tým, který na zločince chystá pasti, vede postava ztvárněná Martinem Myšičkou. Pro uměleckého šéfa Dejvického divadla je to první výrazná role policejního vyšetřovatele. Podle Hřebejka připomíná i Kroupu.

„Má v sobě kus takového toho buldoka, že si jde za svým. Zároveň i určitou eleganci, nadhled a hravost. Nebojí se převtělit do někoho jiného, aby se infiltroval tam, kam má,“ sdělil Myšička. Od ostatních televizních detektivek odlišuje Boží mlýny také píseň nazpívaná herci, kteří si v seriálu zahráli. Tvůrci si ji půjčili z repertoáru Spirituál kvintetu.

Strach s Trojanem točí třetí společnou krimi sérii

Pro Českou televizi ale právě vzniká i další krimi, v níž představuje kriminalistu další výrazná osobnost Dejvického divadla, Ivan Trojan. Režisér Jiří Strach s ním natáčí sérii Docent, předtím spolu však pracovali již několikrát, třeba na obou dílech pohádky Anděl Páně. Toto je třetí společná kriminální série.

„Za těch dvacet let spolupráce si už nemusíme říkat věci nahlas, tady už stačí jenom mrknutí oka, naznačit gestem a oba vlastně víme, co se na tom place má odehrávat,“ sděluje Strach.

„Hraji docenta, což je profesor z policejní akademie čili policejní teoretik. Vinou takového tabulkového omylu se dostane do praxe a přímo na vraždy. Z knížek má teorii, praktici se mu vysmívají,“ říká Trojan. S vyšetřováním pomáhá kriminalistka, kterou hraje Tereza Ramba. Je to neřízená střela, rychleji jedná, než myslí.