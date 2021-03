Když se vidím v televizi nebo ve filmu, je to pro mě traumatický zážitek, říká zpěvák a režisér Ondřej Havelka

S publikem má teď Havelka, jenž vystupuje se svým bigbandem Melody Makers, minimální kontakt. Ke streamovaným koncertům, které se v koronavirovém období staly standardem, má prý trochu rezervovaný vztah. „Já mám prostě velmi rád živé koncerty. Přenos těch energií, který probíhá mezi jevištěm a hledištěm, je prostě neopakovatelný a strašně ovlivňuje koncert,“ říká s tím, že ve streamu taková energie chybí.

Havelka se věnuje „autentické interpretaci“ populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let třicátých až k raným letům čtyřicátým. Požadovaného zvuku a autenticity prý lze dosáhnout používáním starých hudebních nástrojů, které jsou z tenčích a měkčích materiálů, také za pomoci rekonstrukcí aranžmá v dobovém stylu a pochopení myšlení tehdejších muzikantů.

Swing má podle Havelky přinášet radost a zábavu

„To se týká hlavně improvizovaných sól, to je strašně důležité. Další aspekt je samozřejmě takový praktický: naučit se ovládat staré nástroje tak, aby to znělo jako tenkrát,“ uvádí Havelka. Dodává, že swing má přinášet radost a zábavu. Že by se do něj nějak promítl covid, si nemyslí. „Swingové songy o covidu asi vznikat nebudou. To bych ani nedoporučoval,“ sděluje.

V roce 1994 ztvárnil postavu Jiřího Oulického ve snímku Saturnin podle humoristického románu Zdeňka Jirotky. K Saturninovi se ale prý už nechce moc vracet, i když je s jeho jménem spojováno „gentlemanství“.

„Lidé ten film mají rádi, což mě samozřejmě těší. Já jsem takový typický příklad toho, že se na sebe nedokážu koukat. Pro mě to je vždycky traumatický zážitek, když se vidím někde v televizi nebo ve filmu,“ přiznává Havelka. Muzika u něj nakonec převážila nad herectvím, nyní se prý „vyřádí“ jako performer na koncertech Melody Makers. Také připravuje novou desku.