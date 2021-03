Sledujte ŽIVĚ: Koncert Lenky Dusilové či Tata Bojs provází udílení cen Apollo

Každý z nominovaných odehraje dvě skladby ze svého alba, které kritici vybrali do finálové sedmičky nejlepších tuzemských loňských nahrávek. Speciální vystoupení si připravila Lenka Dusilová, která zahraje spolu s kapelou Květy. Autorka a interpretka loni vydala desku Řeka, která mimo jiné vévodí i nominacím na ceny Anděl, alternativní brněnská skupina své nejnovější album pojmenovala Květy květy.

Jak Dusilová, tak Květy se už v nominacích dříve objevily. Stejně jako kapely Povodí Ohře (Dva trámy na kříž) a Tata Bojs (Jedna nula). Do sedmičky Apolla naopak poprvé pronikla písničkářka Amelie Siba (Dye My Hair), pražské uskupení Dukla (Honza) a indie folkové Teepee.

Cenu by měl vítězi předat její loňský držitel, rapper Hugo Toxxx. I o letošním ročníku vznikne dokument v režii Šimona Šafránka, snímek odvysílá 19. března ČT art.

„Pro živou hudbu to byl rok samozřejmě katastrofální, pro hudební nahrávky naštěstí ne,“ ohlíží se za rokem 2020 hudební publicista Pavel Kučera, který stál u zrodu cen Apollo. „Možná dokonce měli muzikanti víc času si sednout do studia, netrávili tolik času na koncertech, takže skládali nový repertoár.“

Apollo chce dát šanci i kratším nahrávkám

Ocenění, které se inspirovalo třeba britskou Mercury Prize, se letos uděluje podesáté. „Ať vezmu rappera Bonuse s albem Náměstí míru, Borise Carloffa, bratry Orffovi, Please The Trees nebo dné, všechny desky, které tu cenu dostaly, obstály ve zkoušce času, nebyl to žádný one-day wonder,“ nepochybuje Kučera.

V další dekádě by podle něho Apollo chtělo zohlednit proměny na hudební scéně. „Alba už nejsou nejdominantnější platformou, mnohem více se scéna přesouvá k singlům, EP, kratším formám,“ všímá si Kučera. Organizátoři proto zvažují úpravu pravidel tak, aby se do výběru dostaly i nahrávky kratší než pětadvacet minut, což je v současnosti minimálně stopáž pro nominované desky.

Hudbu hodnotily i ceny Vinyla a Anděl

Desátý ročník oslavily letos také hudební ceny Vinyla, které – stejně jako Apollo– ⁠vznikly ve stejnou dobu jako protiváha k mainstreamovějším cenám Anděl. Za nejlepší loňské album Vinyla označila debut Liebe od pražské čtveřice Tábor. Prvotinou zaujal i objev roku – jihlavské rapové trio 58G. Počin roku se podařil labelu Divnosti.

Ceny Anděl zatím zveřejnily nominace, nejvíce jich vedle zmíněné Lenky Dusilové obdržel písničkář Jaromír Nohavica a kapela Tata Bojs. Vítěze kategorií populární hudby i té žánrové oznámí akademici ale až na konci května.