Krtkovi zajistil kalhoty, auto i slávu. Před 100 lety se narodil Zdeněk Miler

Karolína Milerová (*17. června 1989 Praha) je vnučkou Zdeňka Milera. Žila se svými prarodiči od čtrnácti let. V roce 2011 jí dva měsíce před smrtí dědeček poskytl nevýhradní licenční smlouvu na své dílo.

Založila společnosti Little Mole a.s., Little Mole Cartoon a Nadace Zdeňka Milera a donedávna byla i držitelkou práv k postavičce Krtka. V roce 2013 společnost Little Mole Cartoon uzavřela za přítomnosti českého prezidenta Miloše Zemana a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga koprodukční smlouvu s největší čínskou národní televizí China Central Television o vytvoření animované série Krtek a Panda. Seriál měl premiéru v roce 2016 v Číně i České republice.

25. 3. 2019 prohrála soud se správkyní dědictví Zdeňka Milera, Milenou Fischerovou, o licenci na postavu Krtečka.